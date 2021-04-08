Почти две тысячи москвичей получили консульскую легализацию документов в центрах госуслуг

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новой услугой консульской легализации документов в центрах госуслуг «Мои документы» воспользовались около 1,8 тысячи горожан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 8 апреля.

— Первоначально услуга Министерства иностранных дел РФ — консульская легализация документов — появилась во флагманском офисе «Мои документы» ЮВАО в день его открытия, 29 января этого года. За прошедшее время новой услугой в офисе воспользовались 1245 заявителей, 1005 из них уже получили готовые документы, содержащие легализационную надпись министерства, — рассказали в ведомстве.

Возможность оказывать эту услугу с 19 февраля получили все флагманские центры госуслуг. С тех пор ей воспользовались еще 550 человек. Процедура подтверждает подлинность документов одного государства в другом, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что паспорта 14-летним москвичам будут вручать на торжественной церемонии.

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