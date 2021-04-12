Двух тонувших человек спасли на Москве-реке

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Россия, Москва, Большой Москворецкий мост Карта всех событий

Два тонущих человека были спасены в районе Большого Москворецкого моста 12 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ.

Уточняется, что утром на спасательную станцию «Крымский мост» поступил сигнал с информацией о тонущих людях. Прибывшая на место происшествия дежурная смена в составе Леона Кеворкова и Вадима Резвых обнаружила в воде мужчину и женщину. Спасатель Кеворков нырнул в воду и подхватил тонущих, а Резвых помог поднять обоих на спасательный катер.

Пострадавшие были доставлены на станцию, где им оказали первую медицинскую помощь, обогрели и выдали сухую одежду.

После осмотра мужчину и женщину 29 и 27 лет соответственно госпитализировали с признаками переохлаждения.

Причины произошедшего устанавливаются.

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