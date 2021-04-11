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Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на Кутузовском проспекте
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на Кутузовском проспекте

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Кутузовский проспект, 1Б Карта всех событий

ДТП с участием двух автомобилей произошло на Кутузовском проспекте. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Сообщается, что лобовое столкновение двух автомобилей произошло рядом с домом 1б на Кутузовском проспекте. На данный момент движение затруднено, заняты четыре полосы из пяти.

В сторону центра образовался затор в 2,6 километра, в сторону области — на 1,5 километра.

По предварительным данным погибших в ДТП нет.

Видео: Telegram-канал Дептранс. Оперативно

Детали произошедшего уточняются.

Ранее «ВМ» писала о ДТП с участием четырех машины на 45-м километре внутренней стороны МКАД. Из-за аварии на участке МКАД были свободны только две полосы, а движение оказалось затруднено на протяжении пяти километров. В настоящее время движение на автодороге восстановлено.

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