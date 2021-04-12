Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Строительство 14 детских садов и 6 школ завершат в 2021 году в ТиНАО
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Строительство 14 детских садов и 6 школ завершат в 2021 году в ТиНАО

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

В Новой Москве построят за счет инвесторов 14 детских садов на 3080 мест и шесть школ на 5375 мест в 2021 году. Об этом рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Три детских сада появятся в поселении Внуковском, четыре детских сада — в поселении Сосенском, еще два детских сада — в поселении Московский. Учреждения для дошкольников также возведут в поселениях Первомайском, Марушкинском, Рязановском, Новофедоровском, Филимонковском.

Три школы на 1300,1125 и 550 учеников появятся в поселении Сосенском. Школу на 825 мест построят в поселении Воскресенском, на 750 мест — в Рязановском, на 825 мест — в поселении Первомайском.

— С ростом численности населения ТиНАО, а это в основном молодые семьи, увеличивается и спрос на места в садиках и школах. Наша задача — построить и передать городу такие объекты, чтобы полностью ликвидировать дефицит мест. Напомню, что на присоединенных территориях за восемь с лишним лет уже ввели 19 школ и 54 детских сада, — пояснил Владимир Жидкин.

В учебных заведениях будут предусмотрены методические и медицинские кабинеты, классы для рисования, мастерские, музыкальные и спортивные залы. Территорию вокруг школ и детских садов благоустроят и озеленят, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Москва сдаст в аренду три земельных участка бизнесменам и самозанятым

школадетский садстроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас двое в комнате: я и собака моя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в