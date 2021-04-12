Строительство 14 детских садов и 6 школ завершат в 2021 году в ТиНАО

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

В Новой Москве построят за счет инвесторов 14 детских садов на 3080 мест и шесть школ на 5375 мест в 2021 году. Об этом рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Три детских сада появятся в поселении Внуковском, четыре детских сада — в поселении Сосенском, еще два детских сада — в поселении Московский. Учреждения для дошкольников также возведут в поселениях Первомайском, Марушкинском, Рязановском, Новофедоровском, Филимонковском.

Три школы на 1300,1125 и 550 учеников появятся в поселении Сосенском. Школу на 825 мест построят в поселении Воскресенском, на 750 мест — в Рязановском, на 825 мест — в поселении Первомайском.

— С ростом численности населения ТиНАО, а это в основном молодые семьи, увеличивается и спрос на места в садиках и школах. Наша задача — построить и передать городу такие объекты, чтобы полностью ликвидировать дефицит мест. Напомню, что на присоединенных территориях за восемь с лишним лет уже ввели 19 школ и 54 детских сада, — пояснил Владимир Жидкин.

В учебных заведениях будут предусмотрены методические и медицинские кабинеты, классы для рисования, мастерские, музыкальные и спортивные залы. Территорию вокруг школ и детских садов благоустроят и озеленят, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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