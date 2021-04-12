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Москва сдаст в аренду три земельных участка бизнесменам и самозанятым
Фото: Pixabay

Москва сдаст в аренду три земельных участка бизнесменам и самозанятым

Анастасия Волоснова

Город

Бизнесмены и самозанятые смогут арендовать у Москвы три земельных участка общей площадью 0,41 гектара под коммерческое строительство. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в 2020 году на торгах реализовали семь земельных участков, еще один сдали в аренду в 2021 году. Во втором квартале 2021 года город предложит инвесторам три земельных участка, на которых построят 3,1 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости.

— Они расположены в Южном, Западном и Юго-Восточном административных округах. На этих участках появятся спортивный комплекс, автозаправка и объект торговли. За 2,5 года арендаторам предстоит возвести объекты, а после оформления на них имущественных прав у арендаторов появится возможность выкупить арендованные земельные участки, — пояснил Владимир Ефимов.

Стартовая цена участков в ходе торгов увеличивается в четыре раза и более, подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, фиксированную начальную цену за годовую аренду город не устанавливает, рассчитывая стоимость из параметров земельного участка.

В настоящее время в Москве сдается в аренду для субъектов МСП земельный участок площадью 0,10 гектара, добавил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. Начальная стоимость участка составляет 680,3 тысячи рублей за годовую аренду. Земля должна уйти под строительство спорткомплекса, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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