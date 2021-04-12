Садоводам объяснили, как зарегистрировать недвижимость по дачной амнистии

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Начало дачного сезона – отличное время для того, чтобы собственники данной недвижимости, расположенной на территории Московской области, привели в порядок все документы по имуществу. Важно, чтобы правильно был оформлен земельный участок, построенный дом поставлен на кадастровый учет, а также было заявлено о реконструкции здания, если она имеет место быть.

По дачной амнистии достаточно просто оформить уже построенные жилые и садовые дома. Действие этой программы продлено до 1 марта 2026 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования области Андрей Разин.

— Благодаря дачной амнистии собственники могут зарегистрировать свою недвижимость почти в два шага. Для этого нужно заказать технический план у кадастрового инженера и подать документы в Росреестр любым удобным способом, — объяснил Андрей Разин.

При этом он подчеркнул, что раньше это могли сделать только собственники недвижимости на садовых участках. Для регистрации домов и строений на землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство, в населенных пунктах нужно было получить разрешение на строительство. Однако сейчас действует упрощенная процедура. Это означает, что людям, которые еще не оформили свою собственность, обязательно надо воспользоваться данной возможностью, так как дачная амнистия не будет постоянно продлеваться, считает спикер.

С 2016 года на территории Подмосковья ведется большая информационная кампания, целью которой является повышение грамотности граждан в вопросах земельно-имущественной сферы, отмечает «Радио 1». Власти региона стремятся к тому, чтобы все знали, как правильно можно зарегистрировать недвижимость.

Как пояснил министр, за пять лет было зарегистрировано свыше 649 тысяч объектов недвижимости, а именно строений, жилых и дачных домов, которые потом можно будет передавать по наследству, сдавать в аренду или продавать. Без регистрации этого делать нельзя.

Итак, для того, чтобы зарегистрировать такую недвижимость по дачной амнистии нужно предоставить в Росреестр документы на земельный участок, технический план объекта, подготовленный кадастровым инженером, а также заполнить декларацию. С этим также поможет кадастровый инженер.

При этом подавать документы в Росреестр можно разными способами. Проще всего посетить многофункциональный центр, либо при имеющейся электронной подписи сделать это с помощью портала Росреестра.

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