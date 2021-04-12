Кремль назвал условия для допуска журналистов на послание Путина

Фото: Администрация президента РФ

Присутствие СМИ и формат их работы на послании президента России будут определять, ориентируясь Роспотребнадзора. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что перед посещением мероприятия необходимо будет получить два отрицательных результата теста на коронавирус 7 апреля и 20 апреля. Подтверждающие справки журналисты будут представлять при входе.

От печатных СМИ на послание смогут аккредитовать одного корреспондента и одного фотографа, от электронных СМИ и радиокомпаний — одного корреспондента. Информационные агентства получили разрешение отправить на мероприятие двух корреспондентов и одного фотографа. А от телевидения во время послания смогут работать два корреспондента, два оператора и два звукооператора, пишет РИА Новости.

Послание Федеральному собранию президент России Владимир Путин огласит 21 апреля 2021 года.

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