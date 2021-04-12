Участки на юго-востоке и западе Москвы планируют выставить на торги

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ул. 2-я Вольская, напротив ГКБ №10 Карта всех событий

На торги планируют выставить земельные участки в двух округах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Уточняется, что градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) приняла решение предоставить два земельных участка в ЮВАО и ЗАО для строительства и реконструкции.

Участок площадью 0,14 гектара по адресу улица 2-я Вольская, напротив ГКБ № 10 (ЮВАО), будет выставлен на торги с целью строительства там центра для обслуживания автомобилей. Площадь объекта может составить до 600 квадратных метров.

Известно, что другой участок по адресу Боровское шоссе, коммунальная зона «Внуково», улица Интернациональная (ЗАО), выставляется под строительство нового объекта общественно-делового назначения. Его площадь может составить до 14 тысяч 150 квадратных метров. Желающим придется торговаться за земельный участок общей площадью 0,47 гектара.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова пояснила, что на сегодняшний день оба участка свободны от объектов капитального строительства.

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