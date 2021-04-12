Строительство первого в Москве модульного дома планируют завершить осенью 2021 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Строительство тестового модульного дома планируют завершить в Москве осенью 2021 года. Об этом рассказал генеральный директор группы строительных компаний Сергей Амбарцумян.

По его словам, осенью текущего года планируется собрать и разобрать 10–12-этажный дом. Специальная технология позволяет легко разобрать сооружение, а затем собрать его заново в другом месте. После тестовой попытки на заводе модульный дом будет показан потенциальным заказчикам.

— Планируем участвовать в городской программе реновации и полностью удовлетворить ее требования. К тому же мы сами инвесторы, часть наших домов будет модульной, — пояснил Амбарцумян.

Он добавил, что пока не известно, какое количество раз конструкция будет разбираться и собираться. Специалист считает, что практики на двух этажах будет вполне достаточно.

Уточняется, что с помощью технологии модульного строительства можно возводить не только жилые здания. Детские сады, офисы, школы и больницы также могут быть модульными зданиями, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Мастера приступили к укладке нового покрытия на причале Киевский Вокзал в Москве