Участки земли на юго-востоке столицы предоставят в аренду РЖД

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остановочный пункт Средний Золоторожский пер., ул. Рогожский Поселок Карта всех событий

Земельные участки в Юго-Восточном административном округе предоставят в аренду РЖД. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Уточняется, что Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) решила предоставить земельные участки для реконструкции и строительства железнодорожных объектов.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова пояснила, что РЖД получат в свое распоряжение участки по адресу остановочный пункт Средний Золоторожский пер., улица Рогожский Поселок, напротив улицы Нижегородская для реализации проекта «Реконструкция участка Москва-Пассажирская-Курская — Москва-Товарная-Курская — Карачарово со строительством дополнительных главных путей».

Ориентировочная площадь территории, которая предоставляется сроком на шесть лет, составляет около 0,3 гектара.

На данный момент участки свободны от застройки.

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