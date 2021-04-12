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Мобильное приложение по усыновлению детей в Подмосковье стало доступнее
Фото: pixabay.com

Мобильное приложение по усыновлению детей в Подмосковье стало доступнее

Елена Фролова

Общество

Мобильное приложение «Усыновление в Московской области» стало более доступным для граждан, проживающих на территории региона. Такую информацию предоставила пресс-служба областного Министерства образования.

Теперь оно доступно в App Store и Google Play. По словам руководителя ведомства Ирины Каклюгиной, благодаря мобильной программе у потенциальных замещающих родителей появляется возможность сделать процесс поиска ребенка более простым и быстрым. В нем можно ознакомиться с открытыми данными о детях, которые нуждаются в семье.

— Можно сказать, что приложение является мобильной версией регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, — объяснила Ирина Каклюгина.

При этом она подчеркнула важность того, что пользователям доступна только производная, неконфиденциальная информация о сиротах. То есть они могут увидеть фото детей, узнать их имена и возраст, группу здоровья, а также форму устройства, на которую можно передать этого ребенка, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Уточняется, что сервис был запущен в 2020 году. С его помощью также можно оформить запись в органы опеки и проконсультироваться со специалистами по вопросам усыновления. Приложение работает на бесплатной основе.

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