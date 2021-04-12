Эксперты рассказали, отразится ли на России отказ Прибалтики от импорта электричества

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Отказ Прибалтики импортировать электроэнергию из России не скажется на российской энергетике из-за покупки малых объемов. На стоимость электричества в России это также не повлияет. Об этом «Вечерней Москве» рассказали эксперты в энергетической отрасли.

— Прибалтийские страны тренируются жить без того, чтобы получать электричество из России. И выход Прибалтики давно анонсирован. Рано или поздно они должны были начать тренировки для того, чтобы это произошло. Цены там будут расти. Что касается цен на электричество в России, то в долгосрочном плане они тоже будут увеличиваться. У нас было падение краткосрочное по отдельным регионам, потому что был излишек электричества. Но это краткосрочно, — сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Также Митрахович отметил, что цены на электричество растут медленнее, чем на газ. Выход Прибалтики, которая покупает электричество в небольших объемах, может привести к «локальному снижению цен в некоторых регионах на несколько дней». Но в глобальном плане цены в России на электроэнергию будут повышаться. Митрахович также добавил, что отказ Прибалтики от российской электроэнергии для энергетики России не станет потрясением.

— Вообще покупает электричество «Интер РАО» (российский оператор экспорта электроэнергии — прим. «ВМ»). У нее есть «дочка» в Финляндии. Через нее идет экспорт в Литву, например. Литва — это где-то треть электричества, которое продает «Интер РАО». Это не такие большие объемы, которые изменят раскладку сил, конечно, — сказал он.

Профессор МГИМО, президент Центра энергетической дипломатии и геополитики Станислав Жизнин в свою очередь отметил, что прекращение импорта Прибалтикой российского электричества никакого влияния на российскую энергетику не окажет. По его словам, Прибалтика на сегодняшний день мало потребляет электричество. Это связано с тем, что в советское время в странах были энергоемкие предприятия, которых сейчас практически не осталось. Также Жизнин не исключает, что Прибалтика снова захочет импортировать электричество из РФ. Но для этого в ней должны появиться крупные предприятия и заводы.

— Если у них будет расти спрос на электроэнергию, то для этого нужна промышленность энергоемкая. Пока все заводы, все, что было связано с потреблением электроэнергии, остановлено — крупные предприятия. Для сельского хозяйства у них хватает своей, — сказал Жизнин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что страны Прибалтики впервые полностью отказались от электроэнергии из России на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва). Балтийские страны хотят выйти из БРЭЛЛ к 2025 году, соединив свои энергосистемы с континентальной Европой и Скандинавией.

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