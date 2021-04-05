«Зеленая экономика»: как город помогает потреблять ресурсы грамотно

Сортировка мусора / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Власти столицы выпустят государственные облигации на сумму 90 миллиардов рублей для реализации «зеленых» проектов. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов. На вырученные от продажи облигаций деньги город закупит электробусы и трамваи. В России и Москве в частности сейчас развивается «зеленая» экономика. Ее главный принцип — максимальное снижение воздействия на природную среду. Возможно ли развивать «зеленую» экономику в столице?

Город активно переходит на электробусы, строит новые линии метрополитена, открывает новые станции. Все это позволяет существенно снижать выбросы парниковых газов, заявил заммэра Владимир Ефимов. По его словам, выпуск «зеленых» облигаций позволит поддержать именно экологически ориентированные проекты.

Другого выхода нет

— «Зеленая» экономика сегодня развивается во всем мире, и смысл ее очевиден: подготовиться к будущему, когда ресурсы планеты начнут иссякать, — пояснил кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Сжигание угля, нефти и газа — то есть невозобновляемых природных ресурсов — это тупик. Ведь рано или поздно они кончатся, и что тогда делать? Или возьмем, например, пластик. Его стало в буквальном смысле некуда девать. Затраты на утилизацию и переработку все растут, поэтому бережливые европейцы постепенно переходят с пластиковых бутылок на многоразовые стеклянные. Там вы можете купить бутылку с каким-нибудь напитком, а она поцарапанная, потому что заполняют ее в десятый раз. Но это считается нормальным и правильным.

Проектный директор Российского отделения природоохранной организации «Гринпис» Владимир Чупров считает, что развитие «зеленой» экономики — безальтернативный путь для нашей страны.

— Сегодня значительная часть российского бюджета формируется продажей нефти и газа. Но дешевые углеводороды заканчиваются! Себестоимость их добычи растет, а она у нас и так выше, чем в арабских странах, — пояснил Владимир. — Если сохранить ту модель экономики, которую мы имеем сейчас, через 5–10 лет она начнет коллапсировать.

В подкрепление слов коллеги член Общественного совета при Минфине России Евсей Гурвич приводит расчеты:

— Даже если цены на нефть будут расти на 1–1,5 процента в год, что в нынешней экономической ситуации — неплохой показатель, никакого удвоения ВВП, то есть выполнения задачи, поставленной руководством страны, мы не добьемся, — уверен Евсей Гурвич.

Причина — в постепенном снижении спроса на российские уголь, нефть и газ.

— По прогнозу Международной нефтегазовой компании, пик спроса на «черное золото» придется на 2030–2035 годы, а потом он начнет снижаться, — рассказывает проектный директор российского отделения «Гринпис» Владимир Чупров. — Все идет к тому, что уже в 2035 году закончится производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Им на смену придут электрокары или машины, работающие на водороде. И мы окажемся в технологической ловушке. Получится,что нефть еще есть, но она все меньше нужна. И как тогда жить?

Экономист Виктор Кудрявцев пояснил: будущие «нефтяные» проблемы мы уже видим на примере «угольных».

— Помните, был богатейший город Воркута? Я знал шахтеров, которые во времена СССР прилетали в Москву, только чтобы постричься и пообедать — такие у них были зарплаты! Но за последние 30 лет население города сократилось со 117 до 52 тысяч, в два с лишним раза, — рассказывает эксперт. — Воркута стала городом-призраком, как когда-то Детройт в США. Там много пустых квартир, потому что люди, уезжая «на материк», просто не могут их продать.

То же самое, по словам эксперта, происходит в «угольном» Кузбассе. За последние 30 лет его население сократилось на 442 тысячи человек, или 16 процентов.

— Та же судьба рано или поздно ждет Новый Уренгой, Ханты-Мансийск, Салехард и прочие нынешние российские «клондайки». Люди из них начнут массово уезжать в мегаполисы, где есть работа. В Москву в том числе, — считает Кудрявцев.

Заработать на фасадах

Владимир Чупров считает, что экономику нужно перестраивать, в том числе в столице.

— Москва может хорошо заработать на реорганизации ЖКХ, — убежден эксперт. — Возьмем, например, наши дома. Многие из них нельзя назвать энергоэффективными. Старые «панельки» весь отопительный сезон теряют тепло, утеплитель внутри них давно пришел в негодность. В итоге город тратит огромные средства фактически на отопление улицы. Мы сжигаем много газа, чтобы выработать тепло, а оно потом уходит через ветхие стены в атмосферу. Причем оплачивают эти потери сами жители! Что делать? Выход очевиден: делать теплосберегающие фасады, которые создадут «эффект термоса». Зимой они будут сохранять тепло, а летом — не давать панельному дому нагреваться. В итоге в квартирах не придется устанавливать кондиционеры, которые, как известно, одни из наиболее энергоемких приборов.

Москвичи, на чьих домах появились теплосберегающие фасады, новшеством довольны.

— Я живу на Новом Арбате, как раз напротив знаменитых домов-книжек, — рассказывает москвичка Галина Файнлейб. — Наши дома построены в конце 1960-х, и несколько лет назад в них стало очень некомфортно жить, потому что панели стали пропускать и тепло, и холод. Но мэрия помогла: у нас появился вентилируемый фасад, и жизнь просто изменилась. Даже вода из кранов стала более горячей, потому что трубы перестали остывать!

Владимир Чупров рассуждает:

— Представляете, каким будет экономический и экологический эффект, если подобные фасады появятся на всех панельных домах Москвы? А сколько можно создать рабочих мест, чтобы такие фасады монтировать? Вот вам «зеленая» экономика в чистом виде. Выгодно всем: жильцам, городу, коммунальщикам.

Как много значит вентиль

Проектный директор российского филиала «Гринпис» Владимир Чупров считает, что колоссальный экономический эффект может дать установка на батареи счетчиков тепловой энергии вентилей, позволяющих регулировать уровень теплоотдачи.

— Что происходит сегодня? Если жарко, мы открываем форточки, окна и балконы и просто выпускаем тепло на улицу. Причем сами за него еще и платим! — пояснил эксперт. — Мы уходим на работу или уезжаем в отпуск, а квартира все равно отапливается. В цивилизованных странах жильцы выключают батареи, даже когда ложатся спать. Укрылся одеялом, и тебе не холодно. Они — экономят, мы — транжирим: и теплоэнергию, и свои деньги.

Массовая установка вентилей и теплосчетчиков, считает эксперт, создаст новые рабочие места, резко снизит выбросы в атмосферу от московских ТЭЦ — ведь газа для выработки тепла будут сжигать меньше. А одновременно с этим — позволит горожанам сэкономить десятки тысяч рублей в год. Ведь затраты на отопление — самая крупная статья расходов в платежке за ЖКУ.

— Теплосберегающие фасады и вентили на батареях дадут колоссальный экономический эффект, — убежден Владимир Чупров.

Как развить малый бизнес

Как отметил Владимир Чупров, «зеленая» экономика — выбор умных людей.

— Обратите внимание: сегодня мы покупаем огромное количество одежды и обуви. Носим один-два сезона и выбрасываем, — пояснил Чупров. — Почему? А потому, что, во-первых, вещи сейчас быстро выходят из моды, а во-вторых, большая их часть просто низкокачественна, долго не служит. Зачем производителям делать хорошую вещь, если на следующий сезон им нужно продать уже новую коллекцию? В итоге мы сначала тратим деньги на одежду, обувь и аксессуары, а потом все это выбрасываем, загрязняя природу.

Следование «зеленой» экономике подразумевает другой подход. Изначально покупаются вещи более качественные. Те из них, что приходят в негодность, не выбрасываются, а отправляются в починку.

— Вот вам и развитие малого бизнеса. Когда джинсы или куртку мы не выкидываем, а относим зашивать, когда обувь чиним, мы сохраняем и природную среду, производя меньше отходов, и свои деньги, не покупая новых вещей. А еще даем заработать тем, кто восстанавливает наши вещи. Иными словами, тоже создаем в Москве новые рабочие места, — отметил Чупров.

Виктор Кудрявцев уточняет:

— Сегодня починка одежды и обуви в Москве часто стоит ненамного дешевле, а то и дороже, чем покупка новой вещи. Главная причина — очень слабая конкуренция. На весь район может быть всего одна-две мастерские, каморки в переходе метро, отсюда и высокие цены. А если такие мастерские появятся буквально на каждом углу, как аптеки, если в принципе появится тренд на починку, то цены, конечно, упадут.

«Электрификация» всей Москвы

— Власти столицы следуют мировым трендам, развивая транспорт на электрической тяге: метро, МЦК, МЦД, трамваи и электробусы. Это тоже часть «зеленой» экономики, — рассуждает урбанист Григорий Мельник. — Но нужно идти дальше: всячески стимулировать развитие личного электротранспорта. Свыше 90 процентов выбросов в атмосферу Москвы — как раз от личных автомобилей. Пока мы не перейдем на экологически чистые машины, говорить о «зеленом» развороте преждевременно.

По словам эксперта, сделано уже немало. В городе действует свыше сотни электрозаправок. Владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога.

— Все это здорово, но электрозаправок нам пока не хватает. Большая часть из них сосредоточена в пределах Третьего кольца, — пояснил Мельник.

По данным столичного Департамента транспорта, проблема постепенно решается. До конца 2023 года число электрозаправок планируется увеличить до 600.

Доцент кафедры «Электротехника и электрооборудование» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Сергей Феофанов уверен:

— Столичные власти сейчас действуют на опережение, создавая инфраструктуру заранее. Они подготавливают почву для развития электротранспорта. А он очень перспективен.

По словам эксперта, электромобили в процессе эксплуатации окупаются на 65–70 процентов быстрее обычных за счет меньшей стоимости «топлива», особенно в ночные часы.

— Ниже у них и стоимость технического обслуживания за счет экономии на моторном масле, фильтрах, свечах зажигания и прочих расходных материалах, и сервисных процедурах, характерных для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, — пояснил Феофанов. — Электромобили помогут сгладить провал в суточном городском графике энергопотребления.

Виктор Кудрявцев резюмирует:

— Москва — как самый современный и технически продвинутый город России — имеет все шансы на успешное развитие «зеленой» экономики. Все, что нужно — это политическая воля. И она, судя по решениям городских властей, есть. Так что перспективы у Москвы хорошие.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Зеленая» экономика в России развивается медленнее, чем в других ведущих странах мира. Тем не менее мы лидеры в гидроэнергетике. Больше 200 речных ГЭС вырабатывают до 20 процентов всего электричества.

В Мурманской области работает приливная электростанция, а на Дальнем Востоке есть 5 геотермальных станций. Развивается и солнечная энергетика: установки работают в 10 регионах, причем самая мощная — в Крыму. А вот ветряных электростанций в России пока мало — всего 16 В Москве же «зеленая» экономика развивается за счет реконструкции теплоэлектростанций. Так, с 2011 года московская энергетика уменьшила вредные выбросы в атмосферу на 33 процента и потребление газа снизилось на 20 процентов.

РЕПЛИКА

Необходим технологический прорыв

Алексей Коренев, экономист-аналитик:

— «Зеленая» экономика сегодня — это как атомная энергетика 70 лет назад. Модно, перспективно, но дорого. И непонятно, что с этим делать. Сегодня темпы и границы развития «зеленой» экономики зависят от технологий. Да, было бы здорово выращивать сельхозпродукцию без применения пестицидов. Но тогда урожаи будут очень маленькими, потому что большую их часть съедят вредители. Да, прекрасно, что автомобиль едет на электричестве.

Но откуда берется электроэнергия? Большая часть ее производится путем сжигания угля и газа! Экологичные ветряки и солнечные батареи дают не более трех процентов всей мировой электроэнергии.

Да, есть еще ГЭС. Но везде, где можно было, их уже построили, создав, между прочим, немалые экологические проблемы.

Ведь для гидроэлектростанций нужно возводить водохранилища, перегораживая реки. Водоемы из-за этого мелеют. Иными словами, для дальнейшего развития «зеленой» экономики необходим мощный технологический прорыв. Взять, например, те же электромобили. В условиях московской зимы, когда нужно одновременно и ехать, и обогревать салон, такие машины останавливаются уже через полчаса — зарядка аккумулятора кончилась. И пока не появится новый вид аккумулятора, емкость которого будет несопоставимо выше существующих аналогов, электромобили не завоюют мир. Они просто не выдержат конкуренции с привычными авто.

Но я уверен: за «зеленой» экономикой будущее. Она как электричество. Сто лет назад это была экзотика. А сейчас на электричестве построена буквально вся цивилизация. Если где-то нет электросетей, то там фактически и жизни нет. Другой вопрос, что пока непонятно, какая именно технология станет для «зеленой» экономики прорывной. Но я уверен, что она появится.

КАК У НИХ

«Зеленая» экономика развивается во многих странах мира. Так, например, в Китае больше 20 процентов электроэнергии получают из возобновляемых источников. Государственные вложения в такую энергетику превышают показатели США и Евросоюза. Китай занимает 40 процентов на рынке экспорта солнечных батарей, и 20 процентов — на рынке ветряных установок. В Южной Корее 10 лет назад ввели зеленые платежные карты. Если пользуетесь не личным, а общественным транспортом, покупаете товары, сделанными с экологическими инновациями, то на этой карте копятся баллы, которые можно использовать на оплату ЖКХ, благотворительность и так далее. Не отстают и США. В 2000-х здесь принята программа реформирования экономики «Новый зеленый курс». В планах — пересесть на электромобили к 2030 году и полностью отказаться от углеводородов в 2050 году. В Германии уже 40 процентов электроэнергии вырабатывают ветряки и солнечные батареи. К 2022 году страна хочет отказаться от атомных станций, а к 2038 году — от импорта угля.

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