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Сезон речной навигации стартовал в Санкт-Петербурге
Фото: pixabay.com

Сезон речной навигации стартовал в Санкт-Петербурге

Елена Фролова

Общество

Сезон речной навигации стартовал в Санкт-Петербурге. Официально инженерные сооружения начали разводить в ночь с 9 на 10 апреля.

Накануне навигации была проверена работа всех конструкций, а также настроены системы управления. Как сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы, специалисты смонтировали гидравлику на Володарском мосту, установили новую систему освещения на мосту Александра Невского, а также обновили датчик угла поворота крыла разводного пролета у Большеохотинского моста. Помимо этого, у Литейного в гидросистеме привода заменили 12 тонн масла, а у Троицкого — обновили насосы и заменили сливы. Также были проведены работы на других инженерных сооружениях.

В течение года планируется заменить дорожное покрытие на Втором Садовом, Рябовском, Молодежном, Кантемировском и Литейном мостах, Лисьеносовском, Ушаковском и Планерном и Гренадерском тоннелях. Вместе с тем будет завершен ремонт на набережной Мартынова и Володарском мосту, отмечают «Невские новости».

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Санкт-ПетербургМостразвод мостов
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