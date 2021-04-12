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В Москве пройдет День памяти Владимира Маяковского
Фото: Wikipedia / Общественное достояние

В Москве пройдет День памяти Владимира Маяковского

Ольга Маркова

Культура

Владимир Маяковский ушел из жизни 14 апреля. Музеи и культурные центры столицы приглашают вспомнить «рупор эпохи». К памятной дате подготовлен ряд мероприятий, присоединиться к которым можно как онлайн, так и в очном формате.

Государственный музей В. В. Маяковского приглашает послушать лекцию «Версии гибели». Поэт оставил предсмертное письмо, однако до сих пор многие сомневаются в том, что поэт добровольно покинул этот мир.

Здесь же пройдет еще одна лекция «В. В. Маяковский. Триумф и трагедия», которую музей подготовил совместно с проектом «Нигде кроме». Гости узнают о личной жизни поэта и о том, что скрывалось под эпатажными выходками поэта.

Литературный спектакль «Я сам. Маяковский» можно увидеть в Культурном центре «Интеграция» имени Н. А. Островского.

А библиотека № 182 подготовила онлайн-лекцию «Маяковский и другие», послушать которую можно на официальной странице в соцсети «Фейсбук», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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