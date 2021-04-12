День космонавтики отметят в парке «Зарядье»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Парк «Зарядье» отметит День космонавтики, 12 апреля, большим проектом «КОС20МОС21». Посетители увидят фильм «Гагарин. Лейтенант неба», созданный специально к празднику медиахудожниками Яном Калнберзиным, Евгением Афониным и композитором Николаем Поповым.

Чтобы максимально точно воссоздать исторический полет, художники использовали сохранившуюся аудиозапись радиопереговоров Юрия Гагарина с ЦУП. В работе над визуальной частью фильма авторы использовали нейронные сети и 3D-графику.

Зрители смогут ощутить излучение солнечного света в космическом пространстве, увидят полет корабля «Восток-1», а в финале перед ними на орбиту выйдут сотни спутников.

Кроме того, 12 апреля состоится презентация монументального арт-объекта Валентина Коржова «Зритель безмерного пространства». Гагарин здесь — это воплощение естественного сочетания двух масштабов: земного и космического, личного и исторического.

Продолжить погружение в космос можно в «павильоне будущего», который мог бы открыться через сотни лет после легендарного события.

Посетители также увидят фрагменты документальной хроники и видеозапись полета Юрия Гагарина, сообщается на сайте парка.

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