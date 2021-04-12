Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
День космонавтики отметят в парке «Зарядье»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

День космонавтики отметят в парке «Зарядье»

Ольга Маркова

Культура

Парк «Зарядье» отметит День космонавтики, 12 апреля, большим проектом «КОС20МОС21». Посетители увидят фильм «Гагарин. Лейтенант неба», созданный специально к празднику медиахудожниками Яном Калнберзиным, Евгением Афониным и композитором Николаем Поповым.

Чтобы максимально точно воссоздать исторический полет, художники использовали сохранившуюся аудиозапись радиопереговоров Юрия Гагарина с ЦУП. В работе над визуальной частью фильма авторы использовали нейронные сети и 3D-графику.

Зрители смогут ощутить излучение солнечного света в космическом пространстве, увидят полет корабля «Восток-1», а в финале перед ними на орбиту выйдут сотни спутников.

Кроме того, 12 апреля состоится презентация монументального арт-объекта Валентина Коржова «Зритель безмерного пространства». Гагарин здесь — это воплощение естественного сочетания двух масштабов: земного и космического, личного и исторического.

Продолжить погружение в космос можно в «павильоне будущего», который мог бы открыться через сотни лет после легендарного события.

Посетители также увидят фрагменты документальной хроники и видеозапись полета Юрия Гагарина, сообщается на сайте парка.

Читайте также: «Космический рейс» и «Небо Гагарина»: москвичей пригласили на День космонавтики

праздниккосмосДень космонавтики
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас двое в комнате: я и собака моя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Все мнения
О проекте
Читайте нас в