Диетолог Ковальков назвал опасность молока для пожилых людей

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Диетолог Алексей Ковальков объяснил, чем опасно молоко для пожилых людей. Врач отметил, что молоко и кисломолочные продукты необходимы для растущих организмов. Они содержат много гормонов и ускоряют обмен веществ.

— В коровьем молоке много веществ, которые способствуют активному росту условного бычка. Молоко напичкано инсулиноподобным фактором роста, эстрогенами, которые помогают расти мышечной массе, но, попадая в организм человека, которому уже не нужен рост, стимулирует рост новообразований — онкологии, резистентность к инсулину, — пояснил врач.

Ковальков отметил, что молоко ускоряет обмен веществ, но для пожилого человека это опасно:

— Когда у пожилого человека усиливается обмен веществ, он очень быстро стареет. У многих пожилых людей обмен веществ «раскручивается», они сгорают от онкологии как молодые люди. Молоко для них не очень полезно, — пояснил Ковальков.

Он порекомендовал пить молоко только молодым людям.

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