Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится с 13 апреля

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Расписание некоторых электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 13 апреля. Об этом сообщила пресс-служба МЖД в понедельник, 12 апреля.

Уточняется, что изменение в графике некоторых поездов на МЖД связано с изменением графика движения пассажирских поездов из-за ремонтных работ на Северной железной дороге.

— С 13 по 30 апреля (кроме выходных) изменится расписание пригородных поездов Ярославского направления МЖД, — говорится в сообщении.

Так, изменится график курсирования поезда № 6031 Пушкино — Москва. Время отправления, прибытия, число остановок будет изменено.

Пассажиров призвали следить за расписанием и планировать поездки заранее.

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