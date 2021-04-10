Дептранс Москвы опубликовал график открытия трамвайных путей после ремонта

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Авиационная улица Карта всех событий

Департамент транспорта Москвы опубликовал график окончания ремонтных работ трамвайных путей в столице. Об этом сообщил Telegram-канал департамента в субботу, 10 апреля.

Так, уточняется, что все работы планируется завершить до 10 мая. Ранее стало известно, что открыты трамвайные пути на улице Шаболовке.

Так, открытие участка на Авиационной улице и Волоколамском шоссе планируется 14 апреля, на Погонном проезде — 20 апреля, на улице Свободы — 10 мая.

Ремонт путей в Строгине планируют завершить также 10 мая, добавили в Дептрансе.

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