Москвичей пригласили в центр «Замоскворечье» на празднование Дня космонавтики

Фото: roscosmos.ru / Олег Кононенко

День космонавтики, 12 апреля, в центре «Замоскворечье» отметят большой программой. Здесь можно принять участие в квесте и мастер-классе, посмотреть фильм и проверить свои знания в викторине.

Квест от бота Протона «Звездный путь» подготовил для самых пытливых каверзные вопросы о космосе, которые участники смогут получить в режиме переписки с кибердругом.

Фильм «Пять минут — полет нормальный» расскажет зрителям интересные факты о планетах и галактиках, секреты и тайны Вселенной.

Далее состоится мастер-класс «Космическое вдохновение», где можно создать космический пейзаж.

Викторина «Звездный путь» не только проверит знания участников, но и расскажет необычные факты и новые гипотезы о космическом пространстве, сообщается на сайте центра.

Читайте также: «Космический рейс» и «Небо Гагарина»: москвичей пригласили на День космонавтики