Культурные центры пригласили москвичей на занятия по рисованию и реставрации

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Культурные центры столицы приглашают москвичей с 13 по 18 апреля принять участие в мастер-классах по живописи и реставрации.

Так, в культурном центре «Зеленоград» во вторник, 13 апреля, пройдет мастер-класс по живописи «Подснежник». В Центральной библиотеке № 190 в субботу, 17 апреля, научат не только рисовать первые цветы, но и выполнять их в технике объемной аппликации.

Культурный центр «Интеграция» им. Н. А. Островского 17 апреля приглашает детей и их родителей на мастер-класс «Пасхальное украшение». Гостям расскажут, как изготовить дизайнерское пасхальное украшение в технике артишок.

В воскресенье, 18 апреля, галерея «Нагорная» проведет занятие «Реставрация: туда и обратно». В этот же день в музее «Садовое кольцо» покажут, как нарисовать морской пейзаж пастелью, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: «Космический рейс» и «Небо Гагарина»: москвичей пригласили на День космонавтики