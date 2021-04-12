Врач перечислил опасные болезни, признаком которых является лунатизм

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Если человек никогда не страдал сомнамбулизмом (лунатизмом) и неожиданно уже во взрослом возрасте начал ходить и говорить по ночам, то это опасный сигнал. Подобные проявления могут говорить о ряде серьезных заболеваний. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-сомнолог, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов.

— Чаще сомнамбулизм появляется у детей в возрасте от 2–4 лет. Обычно к пубертатному периоду это проходит. У взрослых снохождения встречаются достаточно редко. Но если человек никогда раньше от этого не страдал и вдруг начал ходить и говорить во сне, особенно если это люди пожилого возраста, то это уже опасная ситуация. Потому что тут может быть или Альцгеймер, или деменция, или даже опухоли, которые как раз и спровоцировали такое поведение. В такой ситуации нужно человека срочно обследовать и выявлять причину, — отметил медик.

По словам заслуженного врача РФ, помимо лунатизма, у таких пациентов может отмечаться нарушение в REM-сне (фаза быстрого сна). Тогда человек начинает активно реагировать на то, что ему снится. Например, он может резко встать с кровати и куда-то побежать, если во сне он выполняет эти действия. Бузунов отметил, что ранее даже были описаны случаи, когда люди, имеющие нарушение поведения в этой фазе сна, убивали своих партнеров в кровати.

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