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«Волшебная красавица»: поклонники восхитились солнечными снимками Глюкозы
Фото: instagram.com/glukozamusic

«Волшебная красавица»: поклонники восхитились солнечными снимками Глюкозы

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Наталья Ионова, больше известная как Глюкоза, опубликовала в соцсетях серию фотографий, которые восхитили ее поклонников.

На снимках знаменитость предстала в модном в этом сезоне пальто из чебурашки песочного цвета, надетом поверх теплого свитера в тон. Глюкоза позирует на фоне травы, освещенной заходящим солнцем.

— Как бы ты ни старалась оставаться прежней, ты все равно будешь только такой, какая ты сейчас, сегодня, — подписала артистка фотографии в своем аккаунте в Instagram.

Подписчики певицы осыпали ее комплиментами.

«Девушка с небесной красотой — это Вы»; «Волшебная красавица»; «Красотка»; «Прекрасная»; «Неотразима, как всегда», — написали фолловеры в комментариях.

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