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Татьяна Буланова призналась, что узнала об измене мужа из телешоу
Фото: Из личного архива Татьяны Булановой

Татьяна Буланова призналась, что узнала об измене мужа из телешоу

Анастасия Колоскова

Звезды

Эстрадная певица Татьяна Буланова узнала о том, что ее второй муж Владислав Радимов ей неверен, из телепередачи, в которой его любовница рассказала о романе со спортсменом.

Певица призналась, что решила посмотреть шоу по совету знакомого, который позвонил ей из Испании. Ставшая героиней программы на телеканале НТВ девушка сообщила в эфире, что близкие отношения у нее с Радимовым длились в течение семи лет.

Исполнительница поначалу отказалась верить в услышанное, однако позже выяснилось, что девушка говорила правду. По словам певицы, она не смогла простить предательства и подала на развод, несмотря на уговоры и оправдания мужа.

— В первом браке я прожила 13 лет. Там не могло быть измен — мы были лучшими друзьями. Во втором браке было по-другому. Возможно, он не очень меня любил, — разоткровенничалась Буланова в студии передачи «Звезды сошлись».

Ранее Татьяна Буланова опровергла роман с актером Артемом Анчуковым и рассказала о новом спутнике жизни.

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изменаТатьяна Булановаразвод
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