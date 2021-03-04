«Боюсь говорить о счастье»: певица Татьяна Буланова о личных переживаниях, моде на 90-е и ностальгии

Фото: Из личного архива Татьяны Булановой

Певица Татьяна Буланова 6 марта отметит свой день рождения. В интервью «Вечерке» заслуженная артистка России поведала, в чем секрет женского благополучия, почему хорошие духи похожи на музыку, и о том, чего точно не стоит стесняться.

— Татьяна, недавно у вас вышла песня «Разные судьбы». Песни как-то влияют на вашу судьбу?

— Да, это песня о любви — о встрече двух людей из разных городов, с разными судьбами, которых что-то объединило. Я ее записала со своим давним другом, актером Артемом Анчуковым. Не знаю, влияют ли… Ему, надеюсь, это принесет положительные изменения и в судьбе, и в жизни.

— Насколько известно, вы увлекаетесь парфюмерией. Если бы создавали духи, олицетворяющие вас, из чего бы они состояли?

— Думаю, что там были бы ваниль, удовое дерево, какие-то свежие нотки. Моя подруга Теона Гонгадзе — парфюмер, я ее постоянная клиентка. Она выпускает в том числе мой любимый феромон, причем он реально работает. В начале 2020 года мы придумали коллекцию из пяти ароматов, три из них связаны с моими воспоминаниями и предпочтениями — вышли ровно такими, как мне нравится.

— Похоже ли чем-то создание ароматов на музыкальное творчество?

— Конечно. В духах есть базовая нота, нота верхняя, нота сердца… В моем понимании, первая нота — это первое впечатление, вторая — когда аромат раскрывается, а третья — шлейф, который остается. Впечатления от музыки схожи. И она тоже, как хороший парфюм, воздействует на наши эмоции.

— Многие артисты говорят: времена трудные. Что тяжелее — финансовые проблемы или отсутствие живого общения со зрителем?

— Будем реалистами — финансовый вопрос тяжелее. Ведь у артистов тоже есть ипотеки, кредиты, долги. Наша сфера деятельности оказалась одной из самых незащищенных в период пандемии, так как напрямую зависит от участия публики. По зрителям я, конечно, очень соскучилась. В формате онлайн нет такого энергетического обмена, который нужен и им, и нам, артистам. Но есть друзья, люди, с которыми общаешься. И я не жалуюсь, ни в коем случае, и не плачу. Перетерпим, переждем, и все будет хорошо! В самоизоляции были и плюсы. Я больше времени проводила дома, общалась с младшим сыном Никитой. За прошедший год я стала спокойнее, как ни странно.

— Ваш старший сын Александр помолвлен. Не тяжело ли отпускать его, нет ли ревности к будущей невестке?

— В наших отношениях ничего не изменилось. Я принимаю его выбор — для меня самое главное, чтобы он был счастлив и чтобы будущая жена его любила, заботилась о нем.

— Вы занимаетесь благотворительностью. А как определяете, кому правда нужна помощь, а кто хочет нажиться на людской доброте?

— Наверное, интуитивно. Есть такая девушка, Софья Бабич, она не может ходить, передвигается на коляске. Мы с ней как-то на благотворительном вечере спели песню вместе. Потом она обратилась ко мне за помощью. Я, не задумываясь, помогла, чем могла. Когда ты осознаешь, что кому-то помог и человек может на ноги встать благодаря тебе — это очень приятно. Сравнить можно с тем, будто у тебя появился еще один ребенок.

— Одна из главных тем ваших песен — женское счастье. Обрели ли вы его сами?

— Знаете, я немножко побаиваюсь говорить на тему счастья из суеверия. Потому что когда его нет, его хочется, когда есть — боишься потерять. Но я верю, что счастливым можно быть. И в первую очередь это изнутри должно идти. Если будешь вечно всем недоволен, то и мир будет отвечать тем же.

— За песню «Я буду думать о хорошем» вы получили награду «Дорожного радио». Как вы относитесь к наградам?

— Для меня это приятно и очень важно. Выбор слушателями этой песни считаю неслучайным. Мне кажется, что сейчас в мире слишком много негатива, и это не только из-за пандемии. А когда думаешь о хорошем, ты и выглядишь хорошо, и чувствуешь себя лучше.

— Вы пробовали себя в роке. Что-то не сложилось?

— Скорее, не в роке, а в альтернативных для себя областях. Во мне нет рокерского бунтарства, но есть творческий интерес — люблю эксперименты, неожиданные сочетания. Дуэты артистов разных жанров — это всегда интересно. И я открыта для новых предложений.

— Тексты современной эстрады, возможно, стали более поверхностными. В 90-х и нулевых была особая искренность. Нет ли сейчас ностальгии по тем временам?

Думаю, есть, и из-за этого сейчас очень популярны и 90-е в целом, и музыка тех лет. И даже мода, по-моему, возвращается. Время показывает, насколько песня попала в точку, насколько она качественная. Я мало сейчас слушаю современную музыку — не знаю, возраст играет роль или просто нет желания. Вообще, предпочитаю нерусскоязычную — так как реагирую в основном на мелодию, а не на текст. Когда слушаешь иностранные композиции, голос воспринимается как инструмент — и вот это мне нравится.

— При этом в ваших текстах главное слова?

— Да, я по старинке как-то привыкла работать! (смеется) Один из ваших хитов — «Не плачь».

— А как вы сами относитесь к слезам?

— Считаю, что слезы — это неплохо. Это иной раз работает как очищение, избавление, выброс энергии, в том числе негативной. Поэтому если хочется поплакать — плачьте. Не стесняйтесь своих слез, не прячьте их, не сдерживайте.

— Как отметите день рождения?

— На сцене! Концерт пройдет в комплексе «Тинькофф Арена» в Санкт-Петербурге. Меня придут поздравить друзья-артисты. Надеюсь, и меня, и зрителей ждут приятные сюрпризы. А еще в день рождения у меня выйдет новая песня — «Пожелай». Светлая, наполненная надеждой и верой в любовь.

— Стоит ли женщине разделять увлечения мужчины? Вы были замужем за футболистом (Владиславом Радимовым. — «МВ»), полюбили ли футбол искренне?

— Если интересен человек, обычно это переносится и на его увлечения. Могу сказать честно, футбол я не полюбила. Когда смотрела, как играет Влад, я просто болела за своего мужа и, естественно, за его команду. Когда мы расстались, у меня вернулось абсолютно то же отношение к футболу, которое было до встречи с ним.

— Вы часто выкладываете архивные фотографии. Что изменилось в вас с начала карьеры?

— Я стала увереннее в себе. Даже отчасти наглее. В детстве была очень застенчива. У меня и сейчас это осталось, иногда я в себе это замечаю и стараюсь изгнать. Застенчивому артисту сложно выжить. Но надо просто работать над собой.

Фото: youtube.com/ Татьяна Буланова OFFICIAL

ДОСЬЕ

Татьяна Буланова — певица, актриса, телеведущая. Заслуженная артистка России. Родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). Училась в Ленинградском государственном институте культуры им. Крупской, школе-студии Ленинградского мюзик-холла им. Мейерхольда. Выпустила более 20 студийных альбомов, получила более 45 премий.

Работала в библиотеке

Будущая певица в детстве занималась художественной гимнастикой, но предпочла игру на фортепиано в музыкальной школе. В 15 лет Татьяна освоила гитару и пела романсы. Карьеру певицы ей родители, однако, не прочили — по их настоянию девушка поступила на библиотечный факультет и какое-то время параллельно работала в библиотеке Военно-морской академии. Но после третьего курса бросила ее, чтобы связать свою жизнь с музыкой.

Сама себе стилист

Татьяна не прибегает к услугам стилистов, предпочитая сама себе подбирать одежду и наносить макияж. Только если речь не идет, к примеру, о съемках клипа. И хотя не все одобряют ее стиль, Татьяну это нисколько не смущает.

Царевна Несмеяна

Одной из первых «выстреливших» песен Татьяны стала композиция «Не плачь» . И несмотря на то, что Буланова исполняет много жизнерадостных хитов, именно лирическими произведениями она снискала себе любовь публики. Как ни странно, но для женщин в лихие 90-е искренние слезы девушки стали источником утешения и надежды.

Скрывает нового избранника

Когда Татьяне было 20, она встретила Николая Тагрина, ставшего ее первым мужем. Он был худруком группы «Летний сад», в составе которой Татьяна стала делать первые шаги на эстраду. Брак с Таргиным продлился 13 лет, в нем родился сын Александр. Следующим избранником Булановой стал футболист Владислав Радимов. Этот союз длился немногим меньше.

В нем появился на свет сын Никита. Сейчас личная жизнь певицы окутана тайной, но звезда говорила прессе, что давно и взаимно влюблена.

Боится летать

Аэрофобия — давняя проблема артистки. Если избежать перелета не удается, она, конечно, летит, но не может избавиться от иррациональной тревоги. Звезда даже обращалась к экстрасенсам в надежде решить эту проблему, но их магические пассы не помогли.

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