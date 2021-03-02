«Жена служит своему мужчине»: певица Ирина Ортман о разводе, идеальном муже и позитивном мышлении

Фото: Из личного архива Ирины Ортман

После долгого молчания Ирина Ортман готова в марте представить своей новый хит, а пока рассказала «Вечерке» о роли женщины в семье и любви к творчеству.

— Ирина, вы достаточно долго не появлялись на публике, с чем это связано?

— Когда мне задают этот вопрос, я всегда теряюсь. Я перестала посещать бесконечные светские рауты, это да. Я и сейчас между тусовкой и вечером с семьей выберу второе. После распада группы, действительно, у меня не стало концертных эфиров как у сольной исполнительницы, и я не стою в горячих ротациях на радио, но у меня процесс не прекращался. А моя публика всегда была со мной, следила и видела это.

— Построить после группы свою персональную карьеру в музыке — насколько это сложно и от чего зависит?

— Безусловно, это непросто, но в моем случае всегда действует правило — быть в нужном месте в нужное время! И никогда нельзя отчаиваться и опускать руки! Еще до группы и даже до «Фабрики звезд» я пела сольно. Выступала в московских клубах с программой авторских песен, и у меня постоянно были предложения сольного характера, которыми я пользовалась. Поэтому когда «Тутси» перестала работать, у меня уже была подготовлена почва.

— У вас вышли два альбома в разных жанрах. Какие еще ждать эксперименты от Ирины Ортман?

— На днях мы сняли очень смелый для меня клип на новую песню «Самый лучший парень». Я как человек семейный очень скептически отношусь к откровенным съемкам, и когда мой креативный продюсер Вадим Антонов предложил сняться в очень притягательных образах, я, честно, сомневалась, но, получив одобрение от мужа, пошла на этот шаг. Релиз уже в марте. Я люблю эксперименты, и мои альбомы тому подтверждение. «Только твоя» — это 100 процентов поп-музыка, «Лирика» — сборник чувственных лирических композиций.

— У вас сложился образ всегда улыбающейся женщины. Не хотели в свое артистическое амплуа добавить больше трагизма?

— В моем репертуаре были подобные песни и сейчас есть красивые лирические баллады, под которые можно поплакать и погрустить, но моя публика любит меня как раз за счастливые композиции, за позитив, который дарит им вдохновение, поэтому меняться не хочу. Это буду уже не я.

— Вы очень много говорите о том, как влюбились в мужа с первого взгляда, и выглядит ваша история идеально. Неужели не бывает размолвок?

— Конечно, бывает, как у всех семей. Все живые люди, у всех бывает плохое настроение или еще какие-то моменты. Просто мы не выносим это на всеобщее обозрение и избегаем публичности.

— Многие сейчас прячут своих возлюбленных от посторонних глаз, соцсетей, боятся, что сглазят. А у вас есть предрассудки?

— Да, мой муж человек непубличный и я уважаю его выбор. Моя профессия предполагает быть на виду, показывать что-то из своей жизни, общение с аудиторией, мероприятия, Роману это не нужно и неинтересно.

— У вас семья с традиционным укладом?

— Мой муж самодостаточный человек, который состоялся в профессии и которого уважают абсолютно все друзья и сослуживцы. Я не позволяю себе оставаться дома и не работать. Напротив, каждый концерт или съемка — в удовольствие. Но и домашний уют успеваю создавать. Без этого никак.

— Брак с Романом стал для вас вторым. Как вы пережили разлад в первом супружестве? Что можете посоветовать женщинам, которые сейчас переживают период развода?

— В первом браке не было разлада и я его не переживала. Просто мы так решили. Я не живу прошлым. Развод — тяжелое событие для людей. Но если вы уже не смотрите в одном направлении, его не избежать. Важно понять, что так нужно и, не сделав этого, вы лишаете себе возможности жить дальше и встретить достойного человека.

— Как относитесь к модному слову «хайп»? Готовы ради популярности сделать нечто совершенно не свойственное вам?

— Однозначно, не готова! Хайп — это, как правило, притворство, игра, а я от этого давно отказалась.

— Вы по характеру кажетесь очень чувствительным и романтичным человеком. Как умудряетесь чувствовать себя комфортно в сфере шоу-бизнеса?

— Мне далеко не всегда комфортно. И я никогда не стремилась быть частью шоу-бизнеса. Я просто занимаюсь любимым делом.

— Есть ли у вас сегодня друзья в профессиональном круге? Сталкивались ли вы с предательством?

— Сталкивалась. Но стараюсь не акцентировать на этом внимание, если зацикливаться на негативе, ничего хорошего из этого не будет. Простила, отпустила. У меня много друзей, хороших приятелей среди коллег, благо порядочных людей на моем пути встречается больше.

— Сегодня очень много разговоров и дискуссий насчет феминизма. А каких вы придерживаетесь взглядов?

— Я придерживаюсь традиционных взглядов. Жена за мужем. Жена — всегда второй номер. Жена — служит своему мужчине. Это моя позиция!

Но я уважаю мнение других людей, каждый имеет право на него, на свою личную жизнь, право любить и быть любимым. Право на свободу, но, главное, не навязывать свое мнение другим и быть честным перед собой, а не просто следовать моде. Мужчина всегда был главенствующим звеном, но история знает и многих великих женщин абсолютно разных профессий, поэтому все в головах людей. Я думаю, нынешний мир достаточно толерантен и равноправен.

— Вы консервативны в своих привычках?

— Скорее, да. Я бы сказала, что я за постоянство! Я хожу в проверенные рестораны, у меня один салон красоты уже не первый год, десять лет один дантист, мы с семьей летаем отдыхать в одни и те же места.

Фото: Из личного архива Ирины Ортман

ДОСЬЕ

Ирина Ортман родилась 22 июля 1978 года в Семипалатинске, а росла на Алтае. Начала петь в четыре года. С ранних лет побеждала на всероссийских конкурсах молодых исполнителей. В 2003 году стала участницей и финалисткой проекта «Фабрика звезд-3», после чего ее пригласили в группу «Тутси». Сейчас Ирина занимается сольной карьерой и семьей.

Влюбилась на работе

С Романом Бабкиным, сотрудником спецслужб — вторым и нынешним супругом Ирины — певица познакомилась, выполняя свои рабочие обязанности. В 2014 году она работала телеведущей шоу «Военное обозрение», Роман Бабкин же стал одним из его гостей. Уже первый взгляд на мужчину заставил Ортман понять, что именно он и станет ее будущим мужем.

Тарелка борща

Когда Ирина только переехала в столицу, с деньгами было туго и порой попросту нечего есть. Девушка жила в доме в одном из подмосковных городков — Орехово-Зуеве. В один из таких периодов ее соседка заметила, что Ирина долго не выходила из дома, и принесла ей тарелку борща. О тех временах и людях Ортман вспоминает с особой теплотой.

Звезда провинции

Мало кто знает, что Ирина начала свой путь в музыке с фольклора. Переломный момент произошел в 11 лет, когда специально для нее отец — композитор Виктор Ортман — написал песню «Папа, возьми меня с собой!» Именно с нее начался путь певицы в эстрадном репертуаре. Первый же успех к ней пришел в 15 лет. На краевом конкурсе «Звезды провинции», который проходил в Озерках, она заняла первое место.

Только венчание

Ирина достаточно консервативна в вопросах брака и подчеркивает, что все должно быть не просто официально, но и согласовано с Богом. «Для меня обязательно замужество, венчание. Важно быть замужем — за мужем — не зря так говорят. Хотя в современном мире эти понятия размыты», — говорит певица. Кстати, свою свадьбу с Романом Ортман совсем не афишировала — пара просто расписалась в Кутузовском загсе.

И собачку люблю, и котика

У Ирины хоть и нет своих детей, зато есть дочь от первого брака у мужа. С ней Ортман часто общается и поддерживает отношения. А вот воспитывает по полной программе она своих питомцев — бенгальского кота, собаку кане-корсо и французского бульдога, которого купила в зоомагазине, зайдя за кормом перед Новым годом.

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