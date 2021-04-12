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«Мне мстили сразу»: Цискаридзе откровенно рассказал о работе в Большом театре
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Мне мстили сразу»: Цискаридзе откровенно рассказал о работе в Большом театре

Виктория Федотова

Звезды

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о том, как ему отомстили в Большом театре.

Поводом для предвзятого отношения стал тот факт, что балетмейстер Юрий Григорович во время экзамена сказал: «Грузину — пять. И взять в театр». Он вписал имя Николая Цискаридзе первым в список артистов, принятых в Большой театр, несмотря на то, что все места были заняты.

— Мне мстили сразу, просто Юрий Николаевич редко на кого-то точечно обращал внимание. Меня зачислили в кордебалет. Три года ему не приходило в голову спросить, поднимали ли меня в окладе. Всем поднимали, кроме меня. Меня подняли в положении только при Васильеве. А так, я сейчас понимаю, что я дурак: за сто рублей делал все за всех. Я всегда был ничейный, не принадлежал ни к какому клану, — пояснил Цискаридзе.

По его словам, половина артистов в Большом театре были детьми знаменитостей, артистов балета, «могли не выходить на сцену по полгода», но, если была какая-то поездка, они ехали и зарабатывали хорошие деньги.

Видео опубликовано на YouTube.

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местьНиколай ЦискаридзеБольшой театр
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