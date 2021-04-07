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«Ты что, с ума сошла, мать?»: Цискаридзе рассказал, как узнал тайну Заворотнюк
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Ты что, с ума сошла, мать?»: Цискаридзе рассказал, как узнал тайну Заворотнюк

Виктория Федотова

Звезды

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе высказался об актрисе Анастасии Заворотнюк, которая два года не выходит на связь с поклонниками и лечится от рака. По его словам, у артистки большая семья, и они поддерживают Заворотнюк. В честь дня рождения «прекрасной няни» близкие решили нарушить молчание.

Он отметил, что ее болезнь пока не изучена и он рад, что «какие-то детали не всплыли».

— Слава Богу, нет ничего, к чему люди могут прикопаться. Надо отдать должное Петру Чернышеву, родителям и даже санитарам. Всем спасибо, что они не поступили так же, как со многими, скажем так, не последними людьми в мире. Ничего не всплыло, — заявил Цискаридзе в программе «Новые русские сенсации».

Цискаридзе назвал Петра Чернышева мужчиной с хорошим образованием и «безумной красоты мальчиком». Заворотнюк познакомилась с фигуристом, когда стала ведущей «Ледникового периода» на одном из федеральных каналов.

— Достаточно быстро я понял, что что-то не то. Настя быстро стала носить сердечко, там была написана буква «Р». На английском это «П», и я сначала не понял, а потом сказал: «Ты что, с ума сошла, мать?» Она промолчала, а потом, когда я разгадал ребус, она сказала: «Молчи, никто не знает», — рассказал Цискаридзе.

Видео опубликовано на канале НТВ.

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Николай ЦискаридзеАнастасия Заворотнюкдружба
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