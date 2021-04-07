«Ты что, с ума сошла, мать?»: Цискаридзе рассказал, как узнал тайну Заворотнюк

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе высказался об актрисе Анастасии Заворотнюк, которая два года не выходит на связь с поклонниками и лечится от рака. По его словам, у артистки большая семья, и они поддерживают Заворотнюк. В честь дня рождения «прекрасной няни» близкие решили нарушить молчание.

Он отметил, что ее болезнь пока не изучена и он рад, что «какие-то детали не всплыли».

— Слава Богу, нет ничего, к чему люди могут прикопаться. Надо отдать должное Петру Чернышеву, родителям и даже санитарам. Всем спасибо, что они не поступили так же, как со многими, скажем так, не последними людьми в мире. Ничего не всплыло, — заявил Цискаридзе в программе «Новые русские сенсации».

Цискаридзе назвал Петра Чернышева мужчиной с хорошим образованием и «безумной красоты мальчиком». Заворотнюк познакомилась с фигуристом, когда стала ведущей «Ледникового периода» на одном из федеральных каналов.

— Достаточно быстро я понял, что что-то не то. Настя быстро стала носить сердечко, там была написана буква «Р». На английском это «П», и я сначала не понял, а потом сказал: «Ты что, с ума сошла, мать?» Она промолчала, а потом, когда я разгадал ребус, она сказала: «Молчи, никто не знает», — рассказал Цискаридзе.

Видео опубликовано на канале НТВ.

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