Цискаридзе назвал два российских балета, которые всегда будут в тренде

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о двух великих российских балетах.

Он ответил на вопрос телеведущего Бориса Корчевникова, почему «Лебединое озеро» «в истории нашей страны связывалось с политическими потрясениями».

— Еще Баланчин сказал гениальную фразу: «Любой спектакль надо называть «Лебединое озеро» для того, чтобы он имел коммерческий успех», — пояснил Цискаридзе популярность балета, который транслировался по телевидению в экстраординарной ситуации.

Балет показывали по телевизору в дни траура и похорон генеральных секретарей ЦК КПСС Брежнева, Андропова, Черненко, а также во время августовского путча 1991 года.

Цискаридзе отметил, что есть два великих российских балета — «Лебединое озеро» и «Спартак».

— Они стали нашим достоянием, визитной карточкой России и мировым трендом. Это будет всегда так, потому что гениальные музыка и фабула. В первом случае — борьба добра со злом, а во втором — борьба низшего класса с поработителями. Это актуально будет всегда, — пояснил Цискаридзе.

Видео опубликовано на YouTube.

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