Доступ в Мавзолей Ленина возобновится 17 апреля

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Россия, Москва, Красная площадь, лит2А Карта всех событий

Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены возобновится 17 апреля. Об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью ФСО РФ в понедельник, 12 апреля.

— В связи с окончанием профилактических мероприятий с 17 апреля 2021 года будет возобновлен допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены, — говорится в сообщении.

Уточняется, что все желающие смогут посетить мавзолей только в защитных масках. На входе им будут измерять температуру. Во время экскурсии необходимо соблюдать социальную дистанцию, сообщает РИАМО.

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