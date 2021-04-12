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Доступ в Мавзолей Ленина возобновится 17 апреля
Фото: АГН Москва

Доступ в Мавзолей Ленина возобновится 17 апреля

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Красная площадь, лит2АКарта всех событий

Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены возобновится 17 апреля. Об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью ФСО РФ в понедельник, 12 апреля.

— В связи с окончанием профилактических мероприятий с 17 апреля 2021 года будет возобновлен допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены, — говорится в сообщении.

Уточняется, что все желающие смогут посетить мавзолей только в защитных масках. На входе им будут измерять температуру. Во время экскурсии необходимо соблюдать социальную дистанцию, сообщает РИАМО.

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