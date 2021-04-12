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Психологи выделили пять категорий кошмаров и объяснили, почему они снятся
Кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов — 7»

Психологи выделили пять категорий кошмаров и объяснили, почему они снятся

Анастасия Колоскова

Здоровье

Современные психологи разделили сны на пять категорий в зависимости от сюжета и дали им приблизительную трактовку.

Так, кошмары, в результате которых человек просыпается на пике отрицательных эмоций, чаще всего отражают его внутренние переживания. Такие сны могут сниться в период жизненных перемен и волнений за будущее. Кроме того, страшный сюжет может быть продолжением психологической травмы. Если кошмары приходят во сне регулярно, есть смысл обратиться к специалисту, который поможет справиться тревогой.

Еще одним «пугающим» явлением является сонный паралич. При этом состоянии человеку кажется, что на него навалилось что-то темное и тяжелое. Он испытывает ощущение скованности, при котором невозможно пошевелиться или закричать. Раньше такие явления относили к потусторонним силам. Однако теперь ученые пришли к выводу, что подобное состояние наступает из-за так называемого сбоя в работе мозга, когда мозг уже проснулся, а тело еще нет.

По мнению ученых, сны с умершими людьми, которые часто мистифицируют, на самом деле являются прощанием. Видеть бывшего возлюбленного говорит о том, что мозг настроен освободиться от прежних отношений.

Как утверждают специалисты эротические сны чаще видят молодые люди. Они приходят чаще всего после ярких эмоциональных впечатлений, например, после просмотра фильма с любимым актером.

Отдельной категорией являются сны, где человек падает или летит. При этом, по мнению ученых, организм посылает сны с падениями, когда нервная система успокаивается настолько, что мозг воспринимает это как опасность. Таким образом он пытается разбудить и «спасти» человека. Сны с полетами трактуются и как освобождение от тяжелого груза, и как потеря контроля над ситуацией, сообщает «Лиза».

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