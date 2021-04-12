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Детский сад на 150 мест построят в столичном районе Западное Дегунино
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Детский сад на 150 мест построят в столичном районе Западное Дегунино

Полина Долганова

Город
Ильменский проезд, вл. 17Карта всех событий

Новый детский сад на 150 мест возведут в районе Западное Дегунино. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) со ссылкой на председателя ведомства Валерия Леонова.

— Согласована проектная документация на строительство дошкольной образовательной организации (ДОО) в рамках жилой застройки в Ильменском проезде на севере столицы, — говорится в сообщении.

Здание будет построено по адресу Ильменский проезд, вл. 17. Дошкольное образование в новом учреждении будет организовано в шести группах, в каждую из которых будет входить 25 человек.

Групповые ячейки в детском саду будут обустроены раздевалками, игровыми, спальнями, буфетом и туалетными помещениями. Кроме того, в здании появятся залы для занятий спортом и разнообразные кабинеты. Отдельно предусмотрено строительство помещений для персонала и охраны.

Территорию вокруг здания планируют благоустроить: возвести детские площадки, малые архитектурные формы и ограждения. Вокруг будут высажены деревья и кустарники, а также разбиты цветники и газоны, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Западное Дегунинодетский садстроительство
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