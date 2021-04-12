Видео падения огромной фигуры космонавта в Красноярске попало в Сеть

Фото: Telegram / Mash Siberia

Надувная 17-тиметровая фигура космонавта упала из-за ветра в Красноярске. Сломались крепления, часть воздуха вышла из фигурыи, она сложилась пополам и опала.

В минувшее воскресенье ее установили у здания Сибирского федерального университета в честь дня первого полета в космос и начала экономического форума.

Видео: Telegram-канал «Mash Siberia»

По данным Telegram-канала «Mash Siberia» инцидент произошел спустя 10 часов после установки.

На кадрах видно, что надувную фигуру снимают с квадрокоптера, после чего делают монтаж, как будто на космонавта в Сибири смотрит американский изобретатель Илон Маск. После чего показаны фото, на которых фигура выглядит не лучшим образом и сдута.

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