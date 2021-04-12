Масштабный флешмоб устроили студенты ко Дню космонавтики в Королеве

Фото: 360tv.ru

Флешмоб, посвященный 60-летию со дня первого полета человека в космос, устроили 400 студентов Технологического университета в подмосковном Королеве в День космонавтики, 12 апреля. Молодые люди выстроились в цифру 60.

Торжественное мероприятие состоялось в городском сквере Покорителей космоса. После того как студенты выстроились в юбилейную цифру, они разбежались в разные стороны.

С историей космонавтики тесно связан и вуз, учащиеся которого устроили памятный флешмоб. Он носит имя первого человека, вышедшего в открытый космос, летчика-космонавта Алексея Леонова, отмечает телеканал 360.

Напомним, что Космический фестиваль в Королеве открылся 10 апреля. В течение недели в городе будут проходить различные мероприятия, посвященные юбилею первого полета человека в космос.

Читайте также: Полуденный выстрел произвели в честь Дня космонавтики у Петропавловской крепости