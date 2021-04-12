Названы слова, в которых чаще всего ошибались россияне на «Тотальном диктанте»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

У участников акции «Тотальный диктант» в 2021 году вызвали трудности слова «не скоро» и «промокнуть». Об этом рассказал председатель филологического совета «Тотальный диктант» Владимир Пахомов на пресс-конференции.

По его словам, текст диктанта в 2021 году был сложным пунктуационно, из-за чего трудности возникли у многих участников акции. Однако россияне также допускали орфографические ошибки.

— Можно назвать некоторые такие конкретные примеры: в первой части текста было слово «не скоро». ... И вот это «не скоро», которое нужно было написать только раздельно, было много ошибок, встретилось слитное написание, — пояснил Пахомов.

Кроме того, участники диктанта ошибались при написании таких слов, как «тормошить», «сетчатка», а также «промокнуть». Многие писали слово через «а», хотя подобное написание уже давно недопустимо, уточнил Пахомов.

По его словам, россияне справились со сложным словом «стоп-кадр». Организаторы предполагали, что оно вызовет трудности, но участники акции написали его правильно, пишет РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

В 2021 году, помимо офлайн-площадок, «Тотальный диктант» можно было написать дистанционно. Текст на разных площадках читали на русском и английском языках. В день акции работали 1100 площадок по всему миру. В России диктант написали в 708 населенных пунктах, а за рубежом к проекту присоединились 200 городов из 59 стран.

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