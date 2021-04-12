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«Невероятно трогательно»: Галкин опубликовал архивное видео с Пугачевой и космонавтами
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Невероятно трогательно»: Галкин опубликовал архивное видео с Пугачевой и космонавтами

Анастасия Колоскова

Звезды

Шоумен Максим Галкин не остался в стороне от Дня космонавтики, который отмечается в России 12 апреля. В честь праздника он опубликовал в своем Instagram-аккаунте архивные кадры, запечатлевшие как его жена Алла Пугачева в 1978 году вышла на видеосвязь с советскими космонавтами.

— С Днем Космонавтики вас, дорогие подписчики! На этом видео Алла в 1978 году приветствует наших космонавтов, легендарных Георгия Гречко и Юрия Романенко!, — подписал видеоролик Галкин.

На тот момент народной артистке было 29 лет, однако она уже была одной из самых популярных исполнительниц в СССР.Певица поздравила покорителей космоса с Новым годом и спела для них известную песню «Женщина, которая поет».

«Это невероятно трогательно и красиво»; «Удивительная, неповторимая, потрясающая Алла Борисовна!»; «Какой голосище у Аллы Борисовны, прямо до мурашек. Всегда с удовольствием слушаю ее творчество»; «Какой голос! Алла Борисовна просто всколыхнула сейчас мое сердце» — прокомментировали публикацию фолловеры юмориста.

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Алла Пугачевакосмонавтпоздравление
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