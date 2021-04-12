Страдающую тяжелым заболеванием экс-супругу Аршавина выписали из больницы

Фото: @ kazmina_alisia__mb/ Аккаунт Алисы Казьминой в Instagram

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, журналистка Алиса Казьмина, которая страдает из-за пролежней на ногах на фоне тяжелого аутоиммунного заболевания, выписалась из клиники под свою ответственность.

38-летняя журналистка призналась, что процесс заживления ран усложнил сепсис.

— Я еще умудряюсь возить детей в садик и в школу, несмотря на адскую боль в кроссовке. Ну хоть шов почти не болит, бандаж можно не носить. В ближайшее время сдам кровь и биопсию на пролежень, при правильном режиме восстановление займет от шести до восьми месяцев, — цитирует Казьмину «СтарХит».

Она сообщила, что настроена на победу, и старается не показывать своим троим детям, как тяжело ей двигаться. Сложнее всего ей дается наблюдение за изменениями в лице из-за некроза. Девушка рассказала, что ее нос и скулы продолжают деформироваться. Она надеется изменить ситуацию при помощи пластики, однако операции препятствуют ее плохое самочувствие и анализы.

Справляться с болезнью журналистке помогает мама, которая постоянно находится рядом. Принимает участие в судьбе девушки и ее первый муж, от которого у нее двое детей. При этом отец ее дочки Есении — известный футболист Андрей Аршавин — в этой ситуации себя не проявляет.

Ранее Алиса Казьмина рассказала, что из-за болезни не может самостоятельно ходить.

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