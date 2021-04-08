Бывшая жена Аршавина рассказала, что не может самостоятельно ходить
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, журналистка Алиса Казьмина страдает из-за пролежней на ногах, которые мешают ей самостоятельно передвигаться. Новостями о своем здоровье она поделилась с подписчиками в Instagram, отметив, что воспаления загноились и теперь их лечит дерматолог.
По словам журналистки, пролежни появились из-за тяжелого аутоиммунного заболевания.
«Что-то липнут ко мне все страшные болезни, не дают даже намека на выздоровление», — сетует Казьмина в комментариях.
Подписчики поддерживают Алису Казьмину и постоянно интересуются состоянием ее здоровья.
«Алиса, лечите ножку, мы переживаем», «Алиса, пожалуйста, включите режим выздоровления!», — пишут интернет-пользователи.
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