Бывшая жена Аршавина рассказала, что не может самостоятельно ходить

Алиса Казьмина сообщила, что борется с болезнью уже несколько месяцев / Фото: instagram.com/arshavina_alisia__mb

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, журналистка Алиса Казьмина страдает из-за пролежней на ногах, которые мешают ей самостоятельно передвигаться. Новостями о своем здоровье она поделилась с подписчиками в Instagram, отметив, что воспаления загноились и теперь их лечит дерматолог.

По словам журналистки, пролежни появились из-за тяжелого аутоиммунного заболевания.

«Что-то липнут ко мне все страшные болезни, не дают даже намека на выздоровление», — сетует Казьмина в комментариях.

Подписчики поддерживают Алису Казьмину и постоянно интересуются состоянием ее здоровья.

«Алиса, лечите ножку, мы переживаем», «Алиса, пожалуйста, включите режим выздоровления!», — пишут интернет-пользователи.

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