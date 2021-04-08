Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Бывшая жена Аршавина рассказала, что не может самостоятельно ходить
Алиса Казьмина сообщила, что борется с болезнью уже несколько месяцев / Фото: instagram.com/arshavina_alisia__mb

Бывшая жена Аршавина рассказала, что не может самостоятельно ходить

Юлия Павлушова

Звезды

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, журналистка Алиса Казьмина страдает из-за пролежней на ногах, которые мешают ей самостоятельно передвигаться. Новостями о своем здоровье она поделилась с подписчиками в Instagram, отметив, что воспаления загноились и теперь их лечит дерматолог.

По словам журналистки, пролежни появились из-за тяжелого аутоиммунного заболевания.

«Что-то липнут ко мне все страшные болезни, не дают даже намека на выздоровление», — сетует Казьмина в комментариях.

Подписчики поддерживают Алису Казьмину и постоянно интересуются состоянием ее здоровья.

«Алиса, лечите ножку, мы переживаем», «Алиса, пожалуйста, включите режим выздоровления!», — пишут интернет-пользователи.

Ранее сообщалось, что певец Виктор Королев набросился на зрителя во время концерта.

Читайте также: «Вы ли это?»: поклонники перепутали Елену Темникову с Ким Кардашьян

InstagramАндрей АршавинАлиса Казьмина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Все мнения
О проекте
Читайте нас в