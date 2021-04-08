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«Ты нелюдь»: певец Виктор Королев набросился на зрителя во время концерта
Фото: instagram/viktorkorolew

«Ты нелюдь»: певец Виктор Королев набросился на зрителя во время концерта

Илья Ашуров

Звезды

Во время своего выступления в Тольятти певец Виктор Королев накинулся на одного из своих поклонников. Об этом свидетельствуют появившиеся в Сети кадры с концерта.

На опубликованных кадрах можно услышать, как Королев, недовольный тем, что его снимает зритель, позволяет себе резкие высказывания в его адрес.

— Стоп! Стоп! Выйдите из зала! Я верну вам деньги за билет — уйди отсюда! Или это издевательство какое-то, или это хамство. Ты сидишь и улыбаешься, а здесь люди пришли. Если ты нелюдь, то пойди вон отсюда или веди себя по-человечески, — приводит слова Королева Пятый канал.

По словам посетителей концерта, Королев вел себя агрессивно в течение всего выступления. В какой-то момент он даже спустился со сцены и фривольно навалился на одну из зрительниц.

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