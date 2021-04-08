«Вы ли это?»: поклонники перепутали Елену Темникову с Ким Кардашьян

Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

Российская певица Елена Темникова опубликовала в Instagram новый снимок из отпуска. Девушка отдыхает на Мальдивах. Поклонники, оценившие фотографию, нашли сходство между российской артисткой и зарубежной звездой Ким Кардашьян.

В кадре Темникова стоит спиной к камере по пояс в воде. Из-за этого нижняя часть тела девушки стала крупнее, чем и напомнила интернет-пользователям самую выдающуюся часть Ким Кардашьян.

«Смотрю на фотку — вижу Ким Кардашьян»; «Я подумала, это Ким»; «Вы ли это?»; «У Кардашьян все фотки так сделаны», — написали подписчики.

Ранее Елена Темникова признавалась, что не умеет себя хвалить и часто недовольна собственными результатами.

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