Синоптики пообещали рекордно теплую погоду в Москве на этой неделе

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В столице на этой неделе ожидается рекордно теплая погода, атмосферное давление будет колебаться на уровне, превышающем норму. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России в понедельник, 12 апреля.

По данным синоптиков, очень теплая воздушная масса, которая движется к столичному региону с Казахстана, может обновить максимумы дневной температуры в Москве.

Уточняется, что 15-16 апреля может произойти смена антициклонов, из-за чего атмосферное давление превысит норму.

— Во вторник и среду (13 и 14 апреля — прим. «ВМ») в столице значения средней суточной температуры превысят климатическую норму на 8-9 градусов, очень возможно обновление абсолютных максимумов дневной температуры, — говорится в сообщении.

Днем температура воздуха может оставить плюс 21-23 градуса. Рекордными для 13 апреля стали показатели 2008 года и 1962 года, тогда температура составляла плюс 20,4 градуса и 20,8 градуса выше нуля соответственно.

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