Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптики пообещали рекордно теплую погоду в Москве на этой неделе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Синоптики пообещали рекордно теплую погоду в Москве на этой неделе

Виктория Родимкина

Город

В столице на этой неделе ожидается рекордно теплая погода, атмосферное давление будет колебаться на уровне, превышающем норму. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России в понедельник, 12 апреля.

По данным синоптиков, очень теплая воздушная масса, которая движется к столичному региону с Казахстана, может обновить максимумы дневной температуры в Москве.

Уточняется, что 15-16 апреля может произойти смена антициклонов, из-за чего атмосферное давление превысит норму.

— Во вторник и среду (13 и 14 апреля — прим. «ВМ») в столице значения средней суточной температуры превысят климатическую норму на 8-9 градусов, очень возможно обновление абсолютных максимумов дневной температуры, — говорится в сообщении.

Днем температура воздуха может оставить плюс 21-23 градуса. Рекордными для 13 апреля стали показатели 2008 года и 1962 года, тогда температура составляла плюс 20,4 градуса и 20,8 градуса выше нуля соответственно.

Читайте также: Синоптики пообещали москвичам теплую погоду 12 апреля

погода в столице«Желтый» уровень погодной опасностипрогноз погоды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Гагарин, я вас любила»: мечтают ли россияне о космосе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Все мнения
О проекте
Читайте нас в