Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Северные румбы»: синоптик рассказал, когда столицу охватит холодный фронт с дождями
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Северные румбы»: синоптик рассказал, когда столицу охватит холодный фронт с дождями

Рафаэль Залян

Город

После нескольких дней солнечной и по-летнему теплой погоды в столицу нагрянет холодный фронт, который принесет в регион дожди. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— После пяти суток солнечной и феерической погоды в Москву нагрянут холода. Уже в ночь на пятницу, 16 апреля, в регион придет холодный фронт, который проявится коротким локальным дождем, и воздушные потоки изменят направление с теплых на холодные северные румбы. В результате чего в пятницу посвежеет, и утром ожидается плюс 1–6 градусов, днем столбики термометров поднимутся до плюс 9–14 градусов, — рассказал метеоролог.

В субботу погодную инициативу перехватит «скандинавец», и антициклон, по словам эксперта, снова принесет похолодание:

— Так, ночью ожидается около нуля градусов в Москве, а в Подмосковье — минус 3 — плюс 2 градуса. Днем в столице будет 11–13 градусов с положительным показателем и 9–14 градусов ожидается в области.

Однако холодный фронт, по словам эксперта, надолго в Москве не задержится. Также синоптик заметил, что, несмотря на небольшое и временное похолодание в конце будущей недели, в ближайшие пять суток погода в столице будет теплой и сухой:

— Это время прекрасно подходит для занятий спортом, отдыха и дачного сезона.

Также собеседник «ВМ» напомнил автомобилистам, что затягивать с заменой зимних шин на летние не стоит, поскольку ни гололедица, ни серьезные холода столице более не угрожают.

Ранее синоптик рассказал о погоде категории «миллион на миллион», которая ожидается в Москве на предстоящей неделе.

Читайте также: В Гидрометцентре объяснили необычное потепление в Европейской России

погода в МосквеСолнцетепло
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас двое в комнате: я и собака моя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в