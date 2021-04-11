«Северные румбы»: синоптик рассказал, когда столицу охватит холодный фронт с дождями

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

После нескольких дней солнечной и по-летнему теплой погоды в столицу нагрянет холодный фронт, который принесет в регион дожди. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— После пяти суток солнечной и феерической погоды в Москву нагрянут холода. Уже в ночь на пятницу, 16 апреля, в регион придет холодный фронт, который проявится коротким локальным дождем, и воздушные потоки изменят направление с теплых на холодные северные румбы. В результате чего в пятницу посвежеет, и утром ожидается плюс 1–6 градусов, днем столбики термометров поднимутся до плюс 9–14 градусов, — рассказал метеоролог.

В субботу погодную инициативу перехватит «скандинавец», и антициклон, по словам эксперта, снова принесет похолодание:

— Так, ночью ожидается около нуля градусов в Москве, а в Подмосковье — минус 3 — плюс 2 градуса. Днем в столице будет 11–13 градусов с положительным показателем и 9–14 градусов ожидается в области.

Однако холодный фронт, по словам эксперта, надолго в Москве не задержится. Также синоптик заметил, что, несмотря на небольшое и временное похолодание в конце будущей недели, в ближайшие пять суток погода в столице будет теплой и сухой:

— Это время прекрасно подходит для занятий спортом, отдыха и дачного сезона.

Также собеседник «ВМ» напомнил автомобилистам, что затягивать с заменой зимних шин на летние не стоит, поскольку ни гололедица, ни серьезные холода столице более не угрожают.

Ранее синоптик рассказал о погоде категории «миллион на миллион», которая ожидается в Москве на предстоящей неделе.

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