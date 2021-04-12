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Мемориальную доску космонавту Алексею Леонову установили в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Мемориальную доску космонавту Алексею Леонову установили в Москве

Полина Долганова

Город
ул. Маши Порываевой, д. 11, стр. 3Карта всех событий

Мемориальная доска космонавту Алексею Леонову появилась в Москве. Об этом сообщили на сайте столичного департамента культурного наследия.

— 12 апреля, в День космонавтики, состоялось торжественное открытие мемориальной доски первому человеку, вышедшему в открытый космос, дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации Алексею Леонову, — говорится в сообщении.

Доску установили по адресу улица Маши Порываевой, д. 11, стр. 3. В этом здании летчик-космонавт Леонов проработал на протяжении 20 лет.

Доска изготовлена из бронзы по проекту скульптора Ярослава Бородина и архитектора Юлии Ефремовой.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, что мемориальная доска Алексею Леонову появилась в Москве символично в День космонавтики, который отмечается 12 апреля.

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Мемориальная доскаАлексей Леонов, космонавтДень космонавтики
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