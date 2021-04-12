Мемориальную доску космонавту Алексею Леонову установили в Москве
Мемориальная доска космонавту Алексею Леонову появилась в Москве. Об этом сообщили на сайте столичного департамента культурного наследия.
— 12 апреля, в День космонавтики, состоялось торжественное открытие мемориальной доски первому человеку, вышедшему в открытый космос, дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации Алексею Леонову, — говорится в сообщении.
Доску установили по адресу улица Маши Порываевой, д. 11, стр. 3. В этом здании летчик-космонавт Леонов проработал на протяжении 20 лет.
Доска изготовлена из бронзы по проекту скульптора Ярослава Бородина и архитектора Юлии Ефремовой.
Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, что мемориальная доска Алексею Леонову появилась в Москве символично в День космонавтики, который отмечается 12 апреля.
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