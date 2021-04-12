Пожарный погиб при тушении возгорания на фабрике в Санкт-Петербурге

Фото: Telegram / РИА Новости

Один человек погиб и еще два пострадали при пожаре на фабрике «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в понедельник, 12 апреля. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров, горят четыре этажа здания. С фабрики эвакуировали 40 человек, двое из них были госпитализированы.

— Звенья газодымозащитной службы обеспечивали вывод людей из здания в момент, когда произошел внезапный выброс пламени с последующим интенсивным горением. К сожалению, в ходе тушения пожара и спасения людей двое пожарных пострадали. Они госпитализированы. К сожалению, один пожарный погиб, — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что ликвидацию огня усложняют сильный ветер и деревянные конструкции здания старой постройки.

Видео: Telegram / РИА Новости

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