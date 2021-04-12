Выставка «История архитектуры Садового кольца» откроется в «Доме на Брестской»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В «Доме на Брестской» откроется выставка «История архитектуры Садового кольца: от станции метро «Маяковская» до «Парка культуры». Посетителям представят основные достопримечательности Садового кольца, а также расскажут о знаменитых гражданах, которые здесь жили.

В среду, 28 апреля, пройдет Urban Talks «Садовое кольцо: перспективы развития», после которого участников пригласят на экскурсию в район Патриарших прудов.

В программе выставки запланирован ряд образовательных мероприятий. Так, 29 апреля можно посетить лекцию «Садовое кольцо. Исчезнувшие и перестроенные».

В четверг, 6 мая, пройдут показ интерактивной карты и экскурсия «Близ Садового: от Патриарших до Пресни».

Лекцию «О доме Пигита и его жителях» состоится 11 мая. А на следующий день можно услышать лекцию «Забытая история Парка Горького». В программе заключительного дня работы выставки пройдет квест «От «Маяковской» до «Парка культуры».

Посетить экспозицию можно бесплатно с 28 апреля по 12 мая, сообщается на сайте организации.

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