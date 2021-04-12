Столичные воспитатели подготовили цикл мастер-классов ко Дню космонавтики

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Воспитатели Москвы подготовили для детей увлекательные видеоролики, в которых рассказывают о покорении космоса, а также учат создавать ракеты своими руками. Материалы опубликованы на портале «Игры и занятия для дошкольников».

Почему планеты не сталкиваются? Почему нельзя жить на Луне и почему Марс называют Красной планетой? Найти ответы на вопросы поможет образовательный ролик воспитателя школы № 1748 «Вертикаль» Наталии Шоевой.

Незнайка приглашает детей отправиться в космическое путешествие, где они узнают много нового о Земле и других планетах Солнечной системы. Необычный гид познакомит их с животными, побывавшими в космосе, и расскажет интересные подробности о первом полете Юрия Гагарина. Ролик подготовила воспитатель школы № 1798 «Вертикаль» Вера Старостина.

Белка и Стрелка — легендарные собаки, проложившие путь в космос. Они провели на орбите Земли 25 часов, и за это время корабль совершил 17 оборотов вокруг нашей планеты. О том, как готовились к полету хвостатые космонавты, рассказывает воспитатель школы №2083 Анна Волкова. После просмотра ролика педагог предлагает изготовить своими руками космический корабль с четвероногими героями на борту.

Отправиться в космос, увидеть планеты и звезды в иллюминаторе корабля можно не выходя из дома. О том, как это сделать, рассказывает Анна Суркова, воспитатель школы № 2083. Только подготовьте заранее гуашь, стакан воды, прозрачную банку, тарелку и, конечно, картинку с изображением космоса.

Чтобы оказаться на орбите Земли, безусловно, потребуется транспорт. Ракету можно смастерить из любых подручных средств. Педагог школы № 771 Наталья Кузнецова предлагает изготовить космический корабль из бумажных стаканчиков, тарелок и конуса, а Светлана Шевченко, воспитатель школы № 1095 — смастерить ракету в технике оригами. Для работы нужны цветная бумага и коктейльные трубочки, с помощью которых дети смогут не только поиграть с получившимися игрушками, но и устроить соревнование, чья ракета дальше улетит.

Аппликацию, где ракета будет передвигаться по определенной траектории, можно смастерить из картона, монеток, шаблона и кусочка пластилина. А поможет в этом Екатерина Зуева, воспитатель школы № 236 имени Героя Советского Союза Г. И. Щедрина.

Оксана Сейитмедова, воспитатель школы № 1503, приглашает сделать вместе с ней инопланетянина из бумажных модулей в технике оригами. Для работы понадобятся фломастеры, ножницы, клей, цветная бумага.

Если же ребенок хочет, чтобы его инопланетянин мог не только стоять, но и передвигаться, то у Юлии Сафоновой, воспитателя школы № 1287, есть мастер-класс, где она показывает, как изготовить энергичного марсианина.

Для юных художников, которые хотят рисовать на космическую тематику, Юлия Никифорова, воспитатель школы № 534, подготовила пошаговое руководство, как гуашью нарисовать Луну и космонавта со звездой. Для тех, кто только начинает рисовать, Елена Евлахова, воспитатель школы № 37, подготовила подробное видеообъяснение, как по клеточкам нарисовать ракету.

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