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Музей Героев пригласил москвичей на экскурсии и встречу с художниками
Фото: Из архива

Музей Героев пригласил москвичей на экскурсии и встречу с художниками

Ольга Маркова

Культура

Музей Героев Советского Союза и России 18 апреля присоединится к акции День исторического и культурного наследия. Музей пригласил москвичей принять участие в экскурсии и встрече с художниками, а также посмотреть исторический фильм.

Праздничные мероприятия начнутся с обзорной экскурсии «На встречу с героями». Ее участникам предстоит вспомнить о подвигах героев Великой Отечественной войны и необъявленных войн прошлого века. Экскурсия проведет посетителей по опасным морским путям и позволит совершить полеты с испытателями.

На выставке «Вера. Отечество. Честь» гостей ждут ее авторы — художники из Ассоциации российского дворянского собрания. Они расскажут, как создавались картины.

Завершит программу показ фильма «Крейсер «Варяг».

Участие в мероприятии будет бесплатным, сообщается на сайте музея.

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