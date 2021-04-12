«Дом на Брестской» расскажет горожанам об архитектуре Садового кольца

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, 2-я Брестская улица, 6 Карта всех событий

В культурном центре «Дом на Брестской» откроется выставка «История архитектуры Садового кольца: от станции метро «Маяковская» до Парка культуры».

На экскурсии можно будет поближе познакомиться с архитектурными памятниками Садового кольца. В программу входит рассказ об архитектуре, встречающейся москвичам по пути от станции метро «Маяковская» до Парка Горького.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что посетителям расскажут об истории аристократических семей, которые проживали на Садовом кольце. В рамках мероприятия можно будет встретиться с историками, архитекторами и краеведами. Предусмотрены также некоторые активности в формате игр и квестов.

В первый день выставки состоится дискуссия на тему «Садовое кольцо: перспективы развития», в ходе которой специалисты расскажут о том, какие изменения произошли в архитектуре Садового кольца за последние годы. Также участников ждет пешая прогулка до Патриарших прудов.

На 29 апреля в центре запланирована лекция «Садовое кольцо. Исчезнувшие и перестроенные» об истории усадеб, которые не сохранились до наших дней.

30 апреля, 4 и 5 мая пройдет онлайн-лекция «Иностранная Москва в кольце Садовых» и аудиолекция «История развития метрополитена» и викторина «Маршрут «Б».

6 мая можно будет увидеть интерактивную карту с обозначенными на ней домами известных жителей столицы. В этот же день состоится пешеходная экскурсия «Близ Садового: от Патриарших до Пресни».

11 мая пройдет лекция «О доме Пигита и его жителях». На ней историки расскажут об одном из самых мистических домов Москвы. Завершит деловую программу лекция «Забытая история Парка Горького». После нее гостей мероприятия ждет пешеходных квест «От «Маяковской» до «Парка культуры».

— Готовящаяся экспозиция будет состоять из снимков зданий и улиц конца XX века, находящихся на Садовом кольце, и современных фотографий тех же объектов, выполненных с максимально приближенной к изначальной точке съемки, с совмещением перспективы, — рассказала организатор выставки и директор ГБУ «Мосстройинформ» Юлия Куликова.

По ее словам, посетители больше узнают о Театре Сатиры, Доме Наркомфина, комплексе зданий секретариата Совета экономической взаимопомощи и других зданиях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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