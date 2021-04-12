Названы необычные и интересные факты о Марсе

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Одной из манящих человечество планет является Марс. Он находится на четвертой по счету орбите в Солнечной системе. Свое название данный космический объект получил в честь древнеримского бога войны. С древних времен человеку удалось узнать немало интересного об этой планете.

Вулканы

Самые крупные вулканы Солнечной системы «живут» именно на Марсе. Они расположены в провинции Фарсида — большом вулканическом нагорье. Площадь этого объекта составляет 30 миллионов квадратных километров. Ученые считают, что масса вулканических извержений настолько огромна, что могла бы вызвать сдвиг оси вращения планеты.

Гидросфера

Изучив данные космических аппаратов, исследователи пришли к выводу, что ранее на этой планете были моря и озера. Здесь однозначно существовала своя гидросфера. Однако, когда климат планеты изменился, она была потеряна. При этом остатки марсианской жидкости можно наблюдать на полярных шапках и в подповерхностном слое вечной мерзлоты, толщина которого составляет десятки и сотни метров.

Рассветы и закаты

Марсианские рассветы и закаты отличаются от земных. В атмосфере планеты рассеяна пыль, которая придает восходам и заходам Солнца голубой оттенок.

Исследования планеты

На орбите Марса расположены пять космических аппаратов, а на его поверхности работают два марсохода. В настоящее время это космическое тело является одним из самых изученных в Солнечной системе, отмечает Newinform.

Магнитное поле

На данный момент на Марсе нет глобального магнитного поля. Однако в его коре есть намагниченные участки. Ученые предполагают, что в далеком прошлом Красная планета обладала им.

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