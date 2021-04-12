Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Создан музыкальный альбом на основе рельефов планет Солнечной системы
Фото: pixabay.com

Создан музыкальный альбом на основе рельефов планет Солнечной системы

Елена Фролова

Музыка

Музыкальные композиции на основе цифровых моделей рельефа небесных тел Солнечной системы созданы ко Дню космонавтики, который отмечается в России 12 апреля.

Над уникальными мелодиями работали специалисты Роскартографии, Комплексной лаборатории исследования внеземных территорий Московского государственного университета геодезии и картографии (КЛИВТ МИИГАИК) совместно с композитором, одним из основателей музыкального стиля неоклассика в России Михаилом Мищенко, а также коллективами «Бейт» и «Космонавтика».

Эксперты преобразовали в музыкальные колебания профили рельефа космических тел Солнечной системы. Например, за основу были взяты подробные карты Марса и его спутника Фобоса Луны, Меркурия, нескольких спутников Юпитера и Сатурна. Все композиции вошли в сборник «Ио-планетные песни». Выпуск альманаха приурочили к юбилею полета в космос Юрия Гагарина, отмечает ИА «НСН».

Уточняется, что на основе космических снимков планет создается ортофотоплан, а потом карта местности. Например, мелодия на основе рельефа Меркурия получилась на базе анализа кратера Рахманинова, а музыка Луны – рельефа в районе кратера Богуславский, Марса – самой высокой горы Солнечной системы Олимпа.

Читайте также: Библиотека МЭШ подготовила подборку приложений ко Дню космонавтики

музыкаСолнечная системапланета
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас двое в комнате: я и собака моя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Все мнения
О проекте
Читайте нас в