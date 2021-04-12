Создан музыкальный альбом на основе рельефов планет Солнечной системы

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Музыкальные композиции на основе цифровых моделей рельефа небесных тел Солнечной системы созданы ко Дню космонавтики, который отмечается в России 12 апреля.

Над уникальными мелодиями работали специалисты Роскартографии, Комплексной лаборатории исследования внеземных территорий Московского государственного университета геодезии и картографии (КЛИВТ МИИГАИК) совместно с композитором, одним из основателей музыкального стиля неоклассика в России Михаилом Мищенко, а также коллективами «Бейт» и «Космонавтика».

Эксперты преобразовали в музыкальные колебания профили рельефа космических тел Солнечной системы. Например, за основу были взяты подробные карты Марса и его спутника Фобоса Луны, Меркурия, нескольких спутников Юпитера и Сатурна. Все композиции вошли в сборник «Ио-планетные песни». Выпуск альманаха приурочили к юбилею полета в космос Юрия Гагарина, отмечает ИА «НСН».

Уточняется, что на основе космических снимков планет создается ортофотоплан, а потом карта местности. Например, мелодия на основе рельефа Меркурия получилась на базе анализа кратера Рахманинова, а музыка Луны – рельефа в районе кратера Богуславский, Марса – самой высокой горы Солнечной системы Олимпа.

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